В Челябинске пожарные реанимировали угоревшего на пожаре мужчину

В Челябинске пожарные спасли угоревшего на пожаре мужчину, проведя усиленные реанимационные мероприятия.

Возгорание в частном жилом доме на четырех хозяев по улице Грузовой произошло утром четверга, 22 декабря. Уже через несколько минут после поступившего вызова огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место происшествия.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, из окон дома шел густой дым. Очевидцы сказали, что внутри может находиться человек. Звено газодымозащитников незамедлительно отправилось на поиски пострадавшего. Находившегося в доме мужчину сотрудники МЧС обнаружили в бессознательном состоянии. К счастью, его удалось вернуть к жизни - спасибо профессионализму пожарных.

Челябинца передали медикам, которые доставили его в больницу.

Пожар ликвидирован. К тушению привлекались 12 человек и три автоцистерны.