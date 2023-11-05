05.11.2023
В Челябинске пожарные спасли из горящей квартиры маму и двух маленьких сыновей
05.11.2023
Россия передаст населению сектора Газа 60 тонн гуманитарного груза
05.11.2023
Бастрыкин держит на контроле расследование инцидента в рейсовом автобусе Челябинска
03.11.2023
Для дома на Тимирязева-Пушкина в Челябинске определили охранные зоны
03.11.2023
Житель поселка Новогорный задержан по подозрению в убийстве сына
03.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 ноября, День народного единства
В Челябинске пожарные спасли из горящей квартиры маму и двух маленьких сыновей
30.12.2022
«Пчелы», «бабочки», «парашюты» нельзя запускать при сильном ветре: инструкция по фейерверкам от пожарных
28.01.2020
Челябинские пожарные спасли грудничка и неходячую пенсионерку
28.01.2020
Начальник пожарной части Еткуля осужден за укрывательство пьяных подчиненных
01.03.2019
ЧМК передал в пользование спасателям новый пожарный автомобиль «Урал»
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023
Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ
02.11.2023
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023