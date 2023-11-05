В Челябинске пожарные спасли из горящей квартиры маму и двух маленьких сыновей

В Челябинск сегодня, пятого ноября, пожарные спасли из горящей квартиры маму и двух маленьких сыновей – мальчиков двух и четырех лет. К счастью, семья на пожаре не пострадала.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар произошел в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома по улице Лизы Чайкиной. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона оперативно ликвидировали возгорание и пришли на выручку девушке и ее детям, использовав спасательные комплекты.

Как оказалось, в одной из комнат случилось короткое замыкание проводки, идущей к потолочному светильнику. От искрообразования загорелись вещи. Задымление распространилось на путь эвакуации из квартиры. Мама приняла единственно правильное решение: вместе с детьми она вышла на балкон, плотно закрыла двери и дождалась помощи огнеборцев.