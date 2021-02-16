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В Челябинске пьяный угонщик попал в аварию, пока хозяин авто ходил за шаурмой

В Челябинске полицейские по «горячим» следам задержали жителя Сосновского района, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения угнал иномарку. Он воспользовался тем, что ее хозяин оставил машины с заведенным двигателем, а сам ушел за шаурмой. Угонщик далеко не уехал, он практически сразу попал в аварию и бросил авто.

В дежурную часть полиции Челябинска поступило сообщение об угоне автомобиля «Деу Нексия». Водитель иномарки ненадолго отлучился, чтобы купить себе шаурму, оставив машину с заведенным двигателем и открытыми дверьми. Находившийся в это время на остановке пьяный мужчина решил покататься и попал в аварию.

«В ходе введенного плана «Перехват» инспекторами ДПС похищенный автомобиль обнаружен с признакам ДТП. Подозреваемый задержан, им оказался ранее не судимый житель поселка Мирный. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался. В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД по городу Челябинску Светлана Ершова.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции рекомендуют владельцам авто заботиться о сохранности своих транспортных средств. Не следует оставлять ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне автомобиля, а также бросать машину без присмотра даже на непродолжительное время.

В случае совершения преступления необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефонам «02/102/112» или непосредственно в дежурную часть районного отдела полиции, на территории которого совершено преступление, с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию подозреваемых и раскрытию преступлений по горячим следам. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.