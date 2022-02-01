01.02.2022
В Челябинске пьяный водитель такси с маркировкой Uber угробил пассажирку
01.02.2022
Челябинские огнеборцы отмечают юбилей службы
01.02.2022
Жительница Магнитогорска устроила стриптиз в магазине
01.02.2022
Уральский банк Сбербанка предоставил предпринимателям более 5 миллиардов рублей по программе ФОТ 3.0
01.02.2022
Краснокнижная летяга покорила туристов Таганая
31.01.2022
ОНФ заявил о грубых нарушениях со стороны компании «УралАвтодор» при содержании трассы М-5 «Урал»
В Челябинске пьяный водитель такси с маркировкой Uber угробил пассажирку
26.01.2022
Южноуралец погиб после столкновения с деревом
25.01.2022
Полицейского из Челябинска, устроившего смертельное ДТП, отправили в СИЗО
23.01.2022
Полицейский из Челябинска, ставший виновником смертельного ДТП, отправлен в изолятор
23.01.2022
Инспектор ДПС из Челябинска стал виновником ДТП с погибшим
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022