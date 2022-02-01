В Челябинске пьяный водитель такси с маркировкой Uber угробил пассажирку. По заявлению ГИБДД, он не осуществлял коммерческую деятельность по перевозке.

Авария со смертельным исходом произошла 31 января.

«Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Лада Гранта не справился с управлением, допустил съезд с дороги, после чего совершил наезд на препятствие дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия, пассажирка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

На машине была маркировка такси Uber. В ГИБДД сообщили, что водитель не осуществлял коммерческую деятельность по перевозке пассажиров.

Госавтоинспекция города Челябинска напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок и административному штрафу в размере 30 000 рублей.