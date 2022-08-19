В Челябинске пьяный водитель, уходя от погони, устроил два ДТП

В Челябинске водитель, уходя от экипажа ДПС, устроил две аварии. Один из невольных участников аварии получил серьезные трамвы.

В Калининском районе Челябинска сотрудники ГИБДД полка ДПС для проверки водителя и документов на транспортное средство подали жест об остановке водителю автомобиля Лада Гранта. Однако водитель проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение.

«Для задержания водителя и автомобиля Лада Гранта сотрудники ГИБДД, включив светозвуковую систему патрульного автомобиля, начали преследование. Пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, водитель Лады Гранты совершил два дорожно-транспортных происшествия: возле дома номер 4 на улице Братьев Кашириных – с автомобилем ВАЗ 2114 и напротив дома 97 по улице Каслинской - с автомобилем Фольксваген Гольф. На месте последнего ДТП автомобилист и был задержан сотрудниками ГИБДД», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля Фольксваген Гольф получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.Установлено, что водитель автомобиля Лада Гранта на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения: результаты освидетельствования 0,55 промилле в выдыхаемом воздухе. Кроме того он неоднократно ранее привлекался к ответственности сотрудниками ГИБДД за различные нарушения правил дорожного движения.

В отношении водителя-нарушителя составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и нарушение правил обязательного страхования автогражданской ответственности. По факту ДТП возбуждено административное расследование.