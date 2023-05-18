В Челябинске рабочие нашли на Комсомольском проспекте ржавую мину, которая могла рвануть

В Челябинске во время проведения земельных работ на Комсомольском проспекте рабочие нашли ржавую мину, которая могла рвануть.

Опасная находка была обнаружена у теплотрассы, рядом с жилым домом. Минометная 82-миллиметровая мина со следами глубокой коррозии пролежала в земле долгое время и могла представлять реальную опасность для жизни и здоровья горожан.

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, боеприпас - строго соблюдая требования безопасности - поместили в специальный контейнер, транспортировали на полигон и уничтожили накладным зарядом.

Обезвредили мину взрывотехники-росгвардейцы – сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом».