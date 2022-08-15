В Челябинске рядом с ГИБДД бензовоз столкнулся с Мазом

В Челябинске столкнулись два грузовых автомобиля «КАМАЗ» (бензовоз) и «МАЗ» (перевозил сухую смесь). Произошел разлив топлива.

ДТП произошло по улице Гончаренко рядом с ГИБДД. В результате аварии пострадавших нет, у автомобиля «КАМАЗ» повреждена запорная арматура, произошел розлив топлива.

«По предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Камаз» с полуприцепом Цистерна, перевозившего бензин. В результате дорожно-транспортного происшествия произошло повреждение цистерны и топливо разлилось на асфальт», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

«Сотрудники МЧС осуществляют смыв топлива. Сотрудниками ГИБДД ограничено движение автотранспорта. К месту прибыла цистерна топливной компании для перекачки топлива», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

От администрации города к месту следуют две поливомоечные машины и автомобиль с песком. На данный момент известно, что на место прибыл резервный бензовоз, проводится перекачка топлива.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД перекрыто движение, а также ведутся распорядительно-регулировочные действия.

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия розлива топлива. Просим вас заранее планировать маршруты объезда.