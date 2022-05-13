В Челябинске снова «минируют» образовательные учреждения

Сегодня, 13 мая, Челябинск снова накрыла волна сообщений о «заминировании». По предварительной информации, анонимные сообщения поступили в десятки школ и в ЮУрГУ.

Эту информацию подтвердил собственный источник в силовых структурах региона. Все сообщения пришли на электронную почту учебных учреждений.

Как уточнили в ЮУрГУ, после поступившего звонка из всех корпусов были эвакуированы находящиеся там студенты, преподаватели и сотрудники. Занятия на сегодня отменены.

Всего с начала года в регионе подобных сообщений в дежурные службы поступило более тридцати. В отношении десяти лиц возбуждены уголовные дела. За четыре месяца 2022 года за аналогичные преступления осуждены четыре человека.

Напомним, что статья 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей или иные общественно-опасные последствия, влечет уголовную ответственность в виде штрафа до двух миллионов рублей, либо лишения свободы на срок до десяти лет.