В Челябинске снова начали срывать с горожан золотые цепочки

В Челябинске вновь активизировались любители чужих золотых цепочек. Все уличные грабители задержаны по «горячим» следам. Вот только от похищенного они избавились, сдав похищенное в ломбард.

Сотрудники уголовного розыска Металлургического района задержали ранее судимого за совершение имущественных преступлений, неработающего местного жителя, который совершил два грабежа на территории района.

«Полицейскими установлено, что злоумышленник сорвал у двух женщин на улице золотые цепочки стоимостью около 10 000 рублей. Общая сумма ущерба от его действий составила 20 000 рублей. Похищенные изделия мужчина сбыл, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело. Уличный грабитель отправился в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В полицию Курчатовского отдела Челябинска обратилась женщина с заявлением о том, что у дома по улице Захаренко неизвестный мужчина открыто похитил у нее золотую цепочку стоимостью 30 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан неработающий, ранее судимый местный житель.

Он также водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.