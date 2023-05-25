В Челябинске сошел с пути грузовой поезд, три вагона с щебнем опрокинулись

В Челябинске в среду вечером, 24 мая, сошел с пути грузовой состав, два вагона с щебнем опрокинулись. На место происшествия выехал челябинский транспортный прокурор, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«24 мая в 21 час 22 минуты по местному времени в грузовом парке станции Челябинск-Главный при проведении маневровых работ произошел сход трех вагонов со щебнем (два вагона полностью, один - первой колесной парой)», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД. Пострадавших нет.

К месту происшествия был направлен восстановительный поезд со станции Челябинск. В два часа 26 минут по местному времени вагоны были поставлены на рельсы.

Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов. «Фактов причинения вреда окружающей среде нет», - уточнили в надзорном ведомстве.

Причины происшествия устанавливаются.

Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в части соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.