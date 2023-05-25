25.05.2023
К жителям северо-запада Челябинска вернулась отключенная в результате аварии вода
25.05.2023
Безопасность 60 000 жителей Челябинской области обеспечивает умная платформа «Ростелекома»
24.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая (18+)
24.05.2023
Установлены выплаты семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС и раненым
24.05.2023
В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
24.05.2023
Челябинские школьники будут питаться в летних лагерях бесплатно
В Челябинске сошел с пути грузовой поезд, три вагона с щебнем опрокинулись
24.05.2023
В преддверии летних каникул на ЮУЖД стартовала акция «Безопасный транспорт»
19.05.2023
В МЧС назвали предварительную причину крупного пожара вблизи поселка Вязовая
16.05.2023
Железнодорожники обеспокоены ростом числа случаев травмирования граждан в Челябинской области
12.05.2023
С начала года на ЮУЖД выявлено 47 нарушений водителями правил при пересечении ж/д переездов
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023