В Челябинске сотрудник ГИБДД украл иномарку

Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка по факту совершения инспектором полка ДПС ГИБДД, который похитил иномарку и деньги местной жительницы.

Предварительно установлено, что сотрудник полиции совершил хищение автомобиля «Ниссан» и денежных средств, принадлежащих местной жительнице.

«В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель привлечён к строгой дисциплинарной ответственности», - сообщили в региональном полицейском главке.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков неоднократно озвучивал свою принципиальную и жесткую позицию относительно сотрудников, нарушающих закон и пророчащих честь мундира. Руководство регионального главка принимает меры по исключению таких полицейских из системы органов внутренних дел.