В Челябинске сотрудников стройфирмы будут судить за гибель крановщика

В Челябинске сотрудников строительной компании ООО «ГрандКран» будут судить за гибель крановщика, находившегося в башенном кране, рухнувшем на стройплощадке.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющего и инженера по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин данной организации, обвиняемых по части второй статьи 216 УК РФ, утвердила прокуратура Центрального района. Уголовное дело направлено в райсуд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемые не организовали достаточный контроль за исполнением работниками требований безопасности при производстве строительно-монтажных работ и соблюдением трудовой дисциплины.

«В результате башенный кран упал на строительной площадке объекта по улице Героя России Александра Яковлева, 13. Из-за множественных повреждений конструкций и элементов, полученных при падении, кран пришел в неработоспособное состояние, а находящийся в кабине крановщик от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Отметим, находившийся в кабине тяжелой техники рабочий при трудоустройстве не прошел медкомиссию и не ознакомился с правилами ведения работ по устройству рельсового пути башенного крана.

Так как кран не был введен в эксплуатацию в установленном порядке, он начал движение в конец рельсового пути, не оборудованного ограничителями хода и тупиковыми упорами, - доехав до конца пути, башенный кран опрокинулся.

Собственнику башенного крана, находившегося у вышеназванной организации в аренде, причинен ущерб в размере свыше 3,5 миллиона рублей.