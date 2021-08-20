В Челябинске спасатели пришли на помощь пенсионерке, у которой отказали ноги.

В ЕДДС-112 вчера, 19 августа, позвонил прохожий, услышавший крики о помощи на втором этаже одного из домов по улице Пограничной. На место выехал экипаж челябинской городской службы спасения. Окно было открыто, и спасатели легко смогли попасть в квартиру при помощи раздвижной лестницы.

Как оказалось, проживающая в квартире 65-летняя пенсионерка упала и не смола подняться с пола. По словам женщины, у неё внезапно отказали ноги. Спасатели помогли ей сесть на кровать и открыли дверь бригаде скорой, а также связались с родственниками.

«Не забывайте, что люди, страдающие хроническими заболеваниями, часто оказываются в «квартирном плену». В особой группе риска находятся одинокие пенсионеры», - отмечают в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинской области.