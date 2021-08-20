20.08.2021
В Магнитогорске иномарка сбила девочек на мопеде, состояние обеих тяжелое
20.08.2021
В Челябинской области общее число подтвержденных случаев ковида превысило 82 тысячи
20.08.2021
В отношении охранника, ударившего по лицу девочку-подростка за курение вейпа, возбуждено дело
20.08.2021
В Челябинске спасатели пришли на помощь пенсионерке, у которой отказали ноги
20.08.2021
В Челябинске состоится Кубок памяти Валерия Белоусова
20.08.2021
Двум челябинцам грозит пожизненное заключение за наркоторговлю
В Челябинске спасатели пришли на помощь пенсионерке, у которой отказали ноги
15.01.2018
Евгений Тефтелев: Жалобы челябинских спасателей – это чушь
24.11.2017
Жителя Челябинска придавило в гараже железобетонной плитой
24.08.2017
В Челябинске за день чуть не утонули трое детей
25.07.2017
На челябинской стройке на рабочего рухнул башенный кран
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021