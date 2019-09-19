В Челябинске стихия заставляет остановки «кланяться» трамваям

В Челябинске сегодня, 19-го сентября, стихия разгулялась не на шутку - прогнозы не обманули. Ветер задул с такой силой, что заставил остановку "поклониться" трамваю №14. Людям пришлось удерживать ее в несколько пар рук.

Живописными фотографиями поделилось сообщество "Челябинский транспорт" ВКонтакте. Подписчики сразу окрестили горожан, держащих остановку, челябинскими атлантами.

Следом подоспело новое фото и подпись к нему: "Стоит движение по Горького в сторону Комсомольской площади. Гирлянда уличной иллюминации упала и мешает проезду".

Тут же "Челябинский транспорт" опубликовал следующий красноречивый снимок: "Улетело с крыши нашего вагона".

А это - от "небольшого" ветерка пригнуло зеркало бокового вида (тоже фото из группы "Челябинский транспорт"):

Кроме того, ранним вечером было закрыто движение трамваев в сторону ЦХП - дерево не выдержало разгула стихии.

Корреспондент агентства "Урал-пресс-информ" в своем дворе тоже обнаружила результат ураганного ветра.

Фоторепортаж, посвященный последствиям непогоды, опубликовала и группа "Регион-74/Челябинск". Снимки рассказывают, что дерево, не выдержав напора стихии, упало прямо на детскую площадку. Благо, в такую непогоду желающих посидеть на лавочке или поиграть в песочке не оказалось.

Также деревья сегодня активно падают на автомобили.

К слову, в связи с погодными условиями Госавтоинспекция Челябинска обратилась к участникам дорожного движения с просьбой воздержаться от поездок на велосипедах и мотоциклах, так как порывы бокового ветра могут сильно усложнить управление велосипедом или мотоциклом.

"Водителям рекомендуется минимизировать поездки по городу и быть готовым к тому, что на проезжей части могут оказаться посторонние предметы (ветки деревьев и прочее). При приближении к пешеходным переходам необходимо быть предельно внимательными к пешим участникам дорожного движения (в особенности к детям и пожилым людям). При вынужденной остановке на проезжей части нужно незамедлительно включить аварийную сигнализацию и обеспечить надежное устойчивое крепление знака «Аварийная остановка» от порывов ветра", - отмечают госавтоинспекторы.

Взрослым рекомендовано не допускать нахождение несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых. При переходе проезжей части по пешеходному переходу родителям советуют держать детей за руку и обеспечить наличие на их верхней одежде световозрашающих элементов в темное время суток.