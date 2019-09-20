Шквалистый ветер наломал дров в Челябинской области

Шквалистый ветер повредил крыши девяти объектов в Челябинской области. Один человек получил травмы. В ряде территорий введен режим чрезвычайной ситуации.

В поселках Анненский и Еленинка Карталинского муниципального района на спортзалах школ из-за сильного ветра была повреждена кровля. В связи с этим в районе был введен режим чрезвычайной ситуации. В поселке Кирса Верхнеуральского района ураганом сорвало крышу с жилого дома и с здания местного дома культуры. Также без кровли остался частный дом.

Не обошла стихия и поселок Ваганово Октябрьского района. Здесь без крыши остался спортзал. В поселке Центральный Златоустовского городского округа ветер повредил 180 квадратных метров крыши 3-этажного жилого дома.

«В поселке Чубары Аргаяшского района на здании дома культуры повреждена крыша. В Южноуральске пострадала кровля мебельного цеха. По предварительным данным, в Южноуральске травмы получил мужчина. С рваной раной лба он направлен на амбулаторное лечение. Во всех других случаях погибших и пострадавших нет. Расселение жилых домов в связи с повреждениями зданий не требуется», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Кроме того, на телефон оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб поступили сообщения о падении 19 деревьев в восьми муниципальных образованиях Челябинской области, двух опрокинутых остановках общественного транспорта и повреждении трех легковых автомобилей.

Силами специалистов «УралАвтодор» обеспечено бесперебойное и безопасное дорожное движение в Челябинской и Курганской областях на трассах М-5 «Урал» и Р-254 «Иртыш». В ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий было задействовано 39 единиц спецтехники. Организовано усиленное круглосуточное патрулирование.

«Специалисты дорожных служб «УралАвтодора» были полностью готовы к любой нештатной ситуации. Все помехи движению на федеральных трассах своевременно ликвидировалась. Ограничения пропускной способности не было допущено. Так на некоторых участках трасс М-5 и Р-254 ветер был настолько сильным, что сносил остановочные павильоны, также повреждены дорожные указатели и знаки. В горнозаводской зоне шквальный ветер валил на проезжую часть деревья. Все помехи движению тут же убирались», – рассказал руководитель отдела содержания автодорог АО «УралАвтодор» Дмитрий Чупахин.

В главном управлении МЧС России по Челябинской области и всех подчиненных подразделениях введен режим «повышенная готовность». Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий было разослано накануне и будет действовать 20 сентября.

Сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам ограничить выход из зданий, не передвигаться на велосипедах и мотоциклах, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, воздержаться от поездок на транспорте и обесточить электроприборы при скачках электричества.

Фото: МЧС России по Челябинской области и АО «УралАвтодор»