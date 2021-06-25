25.06.2021
В Челябинской области фермер пытался обмануть минсельхоз
25.06.2021
Челябинская область вернулась к мартовским показателям по числу случаев ковида за сутки
25.06.2021
Не нужно сеять панику: саранча в Кизильском районе под контролем
25.06.2021
Школьница из Челябинска получит доступ к суперкомпьютеру Сбера «Кристофари»
25.06.2021
Из-за коронавируса в Челябинске отменен ежегодный мемориал Масленникова
25.06.2021
«Пятёрочка» представила обновлённую программу лояльности
В Челябинске, уходя от погони, погиб мотоциклист
22.06.2021
В Челябинске маршрутка сбила велосипедиста
18.06.2021
В Челябинске перевернулось такси с пассажиром
18.06.2021
В Магнитогорске в машине сгорел водитель
17.06.2021
В Озерске насмерть сбили пешехода
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021