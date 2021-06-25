В Челябинске, уходя от погони, погиб мотоциклист

В Челябинске водитель мотоцикла, уходя от преследования экипажей ДПС, столкнулся с такси. От полученных травм он скончался на месте.

Трагедия произошла поздно вечером 24 июня на Комсомольском проспекте.

«Мотоциклист не остановился на законные требования представителей ГИБДД и только увеличил скорость. В целях пресечения противоправного деяния стражами порядка было организовано преследование. Водителя мотоцикла по громкой связи предупреждали о необходимости остановиться. Это требования он продолжал игнорировать. А затем совершил столкновение со встречным авто», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.

Погибший мужчина был без прав на управление транспортным средством.