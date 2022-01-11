В Челябинске в квартире найдены мертвыми мать с сыном

В квартире, расположенной в Ленинском районе Челябинска, обнаружены тела 72-летней женщины и ее 44-летнего сына. СКР по Челябинской области начал проверку.

В квартире одного из домов Ленинского района областного центра обнаружены тела 72-летней женщины и ее 44-летнего сына. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.