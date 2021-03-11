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В Челябинске в троллейбусе умерла пенсионерка

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В Челябинске в троллейбусе умерла пенсионерка

В среду утром, 11 марта, в Челябинске в троллейбусе скончалась 60-летняя женщина. Медики не успели спасти пенсионерку – она умерла до их прибытия.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городского управления здравоохранения Челябинска, женщина внезапно упала в троллейбусе, который следовал по маршруту на улице Гагарина.

«Скончалась до прибытия скорой помощи, - рассказали в пресс-службе. - Вызов поступил в 8.09. В течение 18 минут на место прибыла скорая».

На месте также работали сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются причины смерти пассажирки.