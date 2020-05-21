В Челябинске водитель авто улетел в кювет и сбежал с места аварии

В Челябинске водитель «семерки» не справился с управлением и вылетел с дороги. С места происшествия он скрылся, оставив пассажира, который получил травмы. Стражи порядка сейчас его ищут.

ДТП произошло 20 мая в начале первого ночи напротив дома № 36 по улице Михайловская.

«Неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и совершил опрокидывание, после чего водитель оставил место происшествия. В результате происшествия пассажир - 16-летний молодой человек, получил травмы и был госпитализирован», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование.

Напомним, что, покидая место аварии, участник нарушает ПДД, и ему грозит административное наказание: лишение прав на срок 1-1,5 года или административный арест на 15 суток.