ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске водитель авто улетел в кювет и сбежал с места аварии

Происшествия
Сегодня, 13:19

В Челябинске водитель «семерки» не справился с управлением и вылетел с дороги. С места происшествия он скрылся, оставив пассажира, который получил травмы. Стражи порядка сейчас его ищут.

ДТП произошло 20 мая в начале первого ночи напротив дома № 36 по улице Михайловская.

«Неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и совершил опрокидывание, после чего водитель оставил место происшествия. В результате происшествия пассажир - 16-летний молодой человек, получил травмы и был госпитализирован», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование.

Напомним, что, покидая место аварии, участник нарушает ПДД, и ему грозит административное наказание: лишение прав на срок 1-1,5 года или административный арест на 15 суток.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 10:05
В Троицке сотрудники ГИБДД сбили девушку
Происшествия
Вчера, 13:32
В Челябинске автоледи на Lexuse протаранила торговый павильон
Происшествия
14.05.20 12:49
Сотрудники ГИБДД задержали челябинца с 75 пакетиками героина
Общество
07.05.20 11:11
В Челябинской области начнут выдавать водительские права
Сегодня, 10:05
В Троицке сотрудники ГИБДД сбили девушку
Вчера, 16:50
Полицейские Челябинска сняли с поезда жительницу Башкортостана, сбежавшую из-под домашнего ареста
Вчера, 15:56
За пьяное вождение главу сельского поселения отправили мести дворы
Вчера, 13:32
В Челябинске автоледи на Lexuse протаранила торговый павильон
Вчера, 13:04
В Сосновском районе игры в «собачью смерть» закончились смертью 10-летнего мальчика
Вчера, 12:51
В Челябинске экс-начальник тюремной больницы села за получение взятки
Вчера, 12:49
В Челябинске голодный житель украл лоток с хлебом
Вчера, 11:38
Директор волейбольного клуба «Динамо-Метар» избил пожилую женщину-охранника
Вчера, 10:53
Жители села Баландино убили собутыльника, а тело сбросили в карьер
19.05.20 17:02
За кражу из банкоматов 12 миллионов рублей челябинцам грозит до десяти лет лишения свободы
Общество
Сегодня, 13:08
Лайфхак от губернатора Челябинской области
Общество
Сегодня, 12:17
Молчит ради безопасности горожан
Фонтан на площади Революции запоет для челябинцев после карантина
Новости
Сегодня, 14:19
Происшествия
Свердловский тракт залило кипятком
Сегодня, 13:55
Происшествия
Садовода из Челябинска, в упор расстрелявшего председателя СНТ, отправили в психушку
Сегодня, 13:52
Общество
Челябинцам предлагают оценить работу властей
Сегодня, 13:16
Федерация
Многодетные семьи хотят освободить от налога на имущество
Сегодня, 12:27
Экономика
Генеральный директор ЧЦЗ возглавил Общественный Совет при министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 14:19
Происшествия
Свердловский тракт залило кипятком
Сегодня, 13:55
Происшествия
Садовода из Челябинска, в упор расстрелявшего председателя СНТ, отправили в психушку
Сегодня, 10:07
Происшествия
В Челябинске школьницы-кадеты спасли сад от пожара
Сегодня, 10:05
Происшествия
В Троицке сотрудники ГИБДД сбили девушку
Вчера, 16:50
Происшествия
Полицейские Челябинска сняли с поезда жительницу Башкортостана, сбежавшую из-под домашнего ареста
Теги
ГИБДД
ДТП
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика