В Челябинске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку

В Челябинске водитель Мазды на «зебре» сбил шестилетнюю девочку, которая с братом из садика возвращалась домой.

ДТП с участием маленькой девочки произошло 19 мая на улице Жукова.

«Мужчина, управляя автомобилем Мазда - 6, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия травмы получила шестилетняя девочка, которая в сопровождении своего старшего брата направлялась из детского сада домой», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Напомним, с целью профилактики ДТП с участием пешеходов с 19 мая по 14 июня 2022 года на территории Челябинской области проводится первый этап профилактической акции «Внимание – дети!». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогическим составом образовательных организаций области проводят комплекс мероприятий, нацеленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в период окончания учебного года и начала летних каникул.

​В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД и представители образовательных организаций области проведут беседы с детьми по безопасности дорожного движения в детских садах и школах, примут участие в приемке образовательных организаций к летней оздоровительной кампании, проверят соответствие требованиям стандартов и норм состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.

Для справки: за четыре месяца текущего года на территории города Челябинска травмы получили 40 детей, 26 из которых являлись пешеходами.