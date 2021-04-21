В Челябинске водитель Nissan сбил шестилетнего велосипедиста и скрылся

В Калининском районе Челябинска неизвестный водитель на автомобиле Nissan сбил шестилетнего ребенка, который катался на велосипеде. Наехав на мальчика, иномарка уехала с места происшествия, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.

Водитель иномарки сбил ребенка во дворе дома №76 на улице Молодогвардейцев в 18.50.

«В результате происшествия травмы получил ребенок - мальчик 2015 года рождения (рекомендовано амбулаторное лечение)», - рассказали в городской Госавтоинспекции.

Мальчик находился на улице в сопровождении мамы.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится административное расследование. Кроме того, правоохранители ищут водителя автомобиля Nissan, который скрылся с места аварии.