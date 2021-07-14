В Челябинске водитель погрузчика спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

В Челябинске водитель погрузчика спровоцировал ДТП, в котором пострадали два человека.

ДТП произошло вечером 13-го июля (в 16 часов 45 минут) на проспекте Победы, напротив дома №308, сообщили в городской ГИБДД.

Водитель техники «Катерпиллер», мужчина 1981-го года рождения, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу иномарке «Рено» - в результате произошло столкновение погрузчика и легковушки.

Как рассказали в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска, 65-летняя пассажир «Рено» оказалась зажатой в салоне.

Спасатели городской службы спасения, прибыв на место происшествия, деблокировали женщину из автомобиля. Пострадавшая была госпитализирована. Предположительно, она получила травму позвоночника. У водителя «Рено» незначительные травмы.