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В Челябинске задержан беглец из Тюмени, находящийся в федеральном розыске

Происшествия
Сегодня, 16:59
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали жителя Тюменской области, находившегося в федеральном розыске.

Находясь на маршруте патрулирования, у дома №12 по улице Горького бойцы группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии обратили внимание на мужчину, чьи приметы были схожи с приметами подозреваемого в краже продуктов из супермаркета, указанными в ориентировке полицейских.

«Стражи порядка приняли решение установить личность мужчины. Им оказался 37-летний мужчина, с десятого августа объявленный в федеральный розыск отделом полиции «Ишимский» УМВД России по Тюменской области как обвиняемый, подсудимый, скрывшийся от суда», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

В ГУ МВД России по Тюменской области рассказали, что мужчина был объявлен в федеральный розыск в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по статье 314 УК РФ «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера».

Задержанный был передан сотрудникам отдела полиции «Тракторозаводский» Челябинска для дальнейшего разбирательства.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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