ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске задержан мужчина, который с топором ворвался в аптеку и похитил лекарства

Происшествия
Сегодня, 15:00
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники уголовного розыска полиции Челябинска задержали жителя Металлургического района, который в медицинской маске ворвался в помещение аптеки с топором, разгромил витрины и похитил лекарства.

Задержать мужчину с топором полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения. Налетчиком на аптеку с топором оказался 36-летний ранее не судимый местный житель. Находясь в аптеке, он взломал кассовый аппарат, однако вскрыть отсек для денежных средств не смог.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», мужчина был в медицинской маске и с топором. После неудачной попытки заполучить деньги, он разгромил витрины и забрал лекарства. Как выяснили полицейские, это не единственное преступление на счету грабителя.

«Подозреваемый, используя в качестве оружия топор, также совершил нападение на продуктовый магазин. Он похитил из кассы денежные средства в сумме около 2 000 рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Налетчику грозит лишение в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
17.04.20 14:59
Челябинские полицейские переходят на жесткие меры борьбы с нарушителями режима самоизоляции
Происшествия
17.04.20 10:39
Это только начало?
Полиция Челябинска провела массовые задержания молодежи за нарушение карантина
Происшествия
16.04.20 12:40
Полицейские Челябинска задержали изготовителей фальшивок
Происшествия
14.04.20 14:17
Полицейские Челябинска накрыли нарколабораторию
17.04.20 10:51
В ДТП на улице Доватора в Челябинске по вине пьяного таксиста попали две беременные сестры
17.04.20 10:39
Полиция Челябинска провела массовые задержания молодежи за нарушение карантина
17.04.20 10:33
Челябинские пожарные тушили траву за заводом «Сигнал» больше двух часов
16.04.20 22:39
На Челябинск наступает огонь
16.04.20 19:22
В Челябинске в вечерней аварии на Доватора в авто зажало мужчину
16.04.20 16:23
Водитель Bla-bla-car из Карталов, по вине которого погибла молодая женщина, заплатит один миллион рублей
16.04.20 12:40
Полицейские Челябинска задержали изготовителей фальшивок
16.04.20 11:49
В Челябинской области горят трава и сухостой
15.04.20 16:27
В Миассе из-за угрозы пожара эвакуировали подопечных социально-реабилитационного центра
15.04.20 15:58
Фермеры Верхнеуральска похитили у государства 14 миллионов рублей
Общество
Сегодня, 16:37
В Челябинске полиция начала штрафовать родителей, чьи дети нарушают режим самоизоляции
Общество
Сегодня, 13:45
Текслер не исключил возможности ужесточения режима самоизоляции в Челябинской области
Новости
Сегодня, 16:33
Среда обитания
В Челябинске уборка мусора, грязи и пыли взята на особый контроль
Сегодня, 16:03
Общество
В условиях коронавируса челябинцам окажут психологическую помощь
Сегодня, 15:44
Среда обитания
Котова отправила своих подчиненных на свалки
Сегодня, 15:27
Экономика
РКО в Челиндбанке стало дешевле
Сегодня, 15:25
Общество
Компания «Интерсвязь» обновит формат своего участия в праздновании Дня Победы
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 14:14
Происшествия
В Челябинской области набирает обороты борьба с запрещенными жаберными сетями
Сегодня, 11:43
Происшествия
В Челябинске за похищение бизнесмена арестовали жителей Крыма
17.04.20 16:24
Происшествия
В отношении чиновников минздрава Челябинской области возбуждено уголовное дело
17.04.20 11:07
Происшествия
В Челябинске иномарка протаранила здание полиции
17.04.20 10:33
Происшествия
Челябинские пожарные тушили траву за заводом «Сигнал» больше двух часов
Теги
УМВД по городу Челябинску
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика