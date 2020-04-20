В Челябинске задержан мужчина, который с топором ворвался в аптеку и похитил лекарства

Сотрудники уголовного розыска полиции Челябинска задержали жителя Металлургического района, который в медицинской маске ворвался в помещение аптеки с топором, разгромил витрины и похитил лекарства.

Задержать мужчину с топором полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения. Налетчиком на аптеку с топором оказался 36-летний ранее не судимый местный житель. Находясь в аптеке, он взломал кассовый аппарат, однако вскрыть отсек для денежных средств не смог.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», мужчина был в медицинской маске и с топором. После неудачной попытки заполучить деньги, он разгромил витрины и забрал лекарства. Как выяснили полицейские, это не единственное преступление на счету грабителя.

«Подозреваемый, используя в качестве оружия топор, также совершил нападение на продуктовый магазин. Он похитил из кассы денежные средства в сумме около 2 000 рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Налетчику грозит лишение в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.