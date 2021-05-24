В Челябинске задержан виновник ДТП, в котором погибли мать с сыном и пострадал отец

В Челябинске задержан виновник ДТП с двумя погибшими. В отношении мужчины, чей автомобиль Land Rover сегодня утром, 24-го мая, столкнулся с двумя легковушками и ГАЗелью, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Авария, спровоцированная пьяным 50-летним водителем, произошла рядом с домом №43 по улице Куйбышева. Мужчина выехал на встречку и совершил столкновение сначала с ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110, потом с ГАЗелью. В аварии на месте происшествия погибли водитель и пассажир «шестерки» - сын и мать. Пожилой глава семьи был госпитализирован.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, по данному факту следственным отделом по расследованию ДТП УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по пункту «а» части шестой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.