В Челябинске закрыли парикмахерскую, которая работала в условиях карантина

В Челябинске сотрудники Роспотребнадзора обнаружили парикмахерскую, которая в нарушение распоряжения правительства Челябинской области об ограничениях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продолжала обслуживать клиентов. По решению суда салон красоты закрыт на 15 суток, судебные приставы опечатали дверь.

Проверку специалисты Роспотребнадзора провели 29 марта – после официального приостановления на территории Челябинской области работы фитнес-центров, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов. Как следует из материалов проверки, в парикмахерской «Лидия», что на улице Молодогвардейцев, оказывались услуги населению, в частности, такие как стрижка волос и маникюр.

Судья квалифицировал действия владельца парикмахерской как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.

"Исполнительный документ о приостановлении деятельности, носящий характер немедленного исполнения, поступил в Курчатовский отдел судебных приставов 1 апреля 2020 года. В этот же день был осуществлен выход по адресу парикмахерской, где, как оказалось, предприниматель оказывала услуги не только парикмахерской, но и мини-ателье. Несмотря на запрет, в этот день в помещении были люди вместе с хозяйкой. Все они что-то шили. Предпринимательницу ознакомили с процессуальными документами, после чего всех попросили удалиться. Дверь опечатана, контроль исполнения постановления суда будет вестись на регулярной основе", - сообщила главный специалист-эксперт федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Ольга Шебанова.

Как сообщало агентство "Урал-пресс-информ", еще 30 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник управления торговли города Сергей Березуев сообщил, что городе сауны и бани ушли на подпольный режим работы. Он отметил, что совместно с полицией организованы проверки всех подобных учреждений.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил в своем телеобращение к гражданам и сообщил о том, что необходимо предпринять меры по борьбе с распространением вирусной инфекции – коронавирусом. В торговых центрах должны быть закрыты все магазины, которые торгуют одеждой, развлекательные центры для детей, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, аттракционы, аквапарки. На нарушителей административной комиссией Челябинска будет составлен протокол и, в случае подтверждения фактов, наложен штраф на граждан и юридические лица.

Добавим, продолжают свою работу только медучреждения, аптеки и продуктовые магазины, а также банки и страховые компании. Общественный транспорт также продолжает свою работу. Перед выездом на линию в его салонах проводится обработка специальными дезинфицирующими средствами.

С 31 марта по поручению губернатора Челябинской области по улицам всех муниципалитетов региона ежедневно курсируют полицейские экипажи, предупреждая жителей о необходимости самоизоляции в период неблагополучной эпидситуации и рекомендуя без острой необходимости не выходить из дома.

Также, президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях, которые предусматривают увеличение штрафов за нарушение санитарных правил в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, в период карантина. За такие правонарушения предусмотрен штраф для граждан от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП - от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, для организаций и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

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