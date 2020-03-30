В Челябинске сауны и бани ушли на подпольный режим работы

Несмотря на то, что с 28 марта по пятое апреля в Челябинска, как и во всей стране, введен запрет на работу фитнес-центров, спортивных заведений, бань и саун, в Челябинске эти организации продолжают работать. Они перешли на подпольное положение.

Об этом сообщил сегодня, 30 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрайии Челябинска начальник управления торговли города Сергей Березуев.

"В Челябинске продолжают подпольно работать сайны и бани. Нами организованы проверки с городской полицией. В выходные мы проверяли учреждения торговли. Почти 90 процентов выполняют требования карантина и закрылись. Работают только магазины, которые торгуют товарами первой необходимости. Мы обращаемся к горожанам, чтобы они нам сообщали об организациях, которые нарушают запрет и продолжают работать", - сказал Сергей Березуев.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил в своем телеобращение к гражданам и сообщил о том, что необходимо предпринять меры по борьбе с распространением вирусной инфекции – коронавирусом.

В торговых центрах должны быть закрыты все магазины, которые торгуют одеждой, развлекательные центры для детей, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, аттракционы, аквапарки.

На нарушителей административной комиссией Челябинска будет составлен протокол, и, в случае подтверждения фактов, наложен штраф на граждан и юридические лица. В настоящее время депутатами Госдумы рассматривается законопроект, который будет принят в кратчайшие сроки.

Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил в период ограничительных мероприятий:

- от 1 до 30 тысяч для физлиц при первом нарушении, а в случае повторного или с причинением вреда здоровью - от 15 до 50 тысяч рублей;

- для должностных лиц: при первом нарушении - от 10 до 50 тысяч рублей; повторно - от 300 до 500 тысяч рублей, или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет;

- ИП и юрлица. При первичном - от 30 до 50 тысяч и от 100 до 300 соответственно. При повторном от 500 до 1 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Добавим, продолжают свою работу только медучреждения, аптеки и продуктовые магазины, а также банки и страховые компании. Общественный транспорт также продолжает свою работу. Перед выездом на линию в нем проводится обработка специальными дезинфицирующими средствами.