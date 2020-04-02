Текслер – главам: Считаю, что меры, которые мы ввели, оправданны

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил всем главам муниципальных образований региона контролировать соблюдение карантинного режима гражданами, которые вернулись из-за границы.

Совещание с руководителями муниципалитетов, как и в предыдущие дни, прошло в режиме видеоконференцсвязи.

«Важно сегодня остановить распространение коронавируса, поэтому считаю, что меры, которые мы ввели, оправданны, – заявил Алексей Текслер. - Эпидемиологическая ситуация в целом находится под контролем».

Чуть ранее утром глава региона объяснил журналистам причины ввода режима обязательной самоизоляции в регионе. «Первая причина - отношение наших граждан. На выходных и в понедельник, несмотря на введенный режим (с 18 марта в регионе действовал режим повышенной готовности – прим. ред.), достаточно большое количество граждан находились на улицах и в парках. И мы не могли не реагировать на ту ситуацию, которая сложилась», – подчеркнул Алексей Текслер.

Вторая причина введения режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области – динамика прироста заболеваемости. На сегодня в регионе зарегистрировано 24 случая заболеваемости и пять условно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Южный Урал занимает второе место в УрФО и восьмое в России по числу заболевших (на первом месте в округе Свердловская область – 33, на третьем Ханты-Мансийский автономный округ – 8). «Сейчас фаза эпидемии в регионе контролируемая. Мы хотели бы, чтобы эта фаза у нас и осталась», - подчеркнул губернатор.

С 31 марта по поручению губернатора по улицам всех муниципалитетов региона ежедневно курсируют полицейские экипажи, предупреждая жителей о необходимости самоизоляции в период неблагополучной эпидситуации и рекомендуя без острой необходимости не выходить из дома.

Алексей Текслер рекомендовал главам обратить особое внимание на жителей, недавно вернувшихся из-за границы. Органы полиции совместно с Роспотребнадзором проводят проверки соблюдения карантина данной категорией южноуральцев.

«Сегодня основной фокус внимания на эту категорию граждан. Они должны сидеть дома. Жесткое соблюдение карантина и режима самоизоляции – это сегодня главная задача», – потребовал Алексей Текслер.

В области прогнозируют резкое сокращение притока возвращающихся из-за рубежа. «Ожидаем, что количество людей, которые являются основными источниками заражения, резко сократится. Значит, у нас есть шанс, изолировав их и всех остальных, остановить распространение болезни. Для нас это принципиально», - отметил глава региона и обратил внимание глав на важность недопущения очагов заражения, как было с жительницей Магнитогорска (пожилая женщина заразилась от приехавших из заграничного путешествия родственников) и в Кизиле (заразилась фельдшер скорой помощи и пришлось изолировать контактировавших с ней коллег).

Разъяснительная работа проводится с гражданами и на въезде в регион. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, на границах Челябинской области со Свердловской, Курганской, Оренбургской областями и Республикой Башкортостан сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с водителями транспортных средств. Южноуральцам полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила самоизоляции, въезжающим из других регионов России - о мерах предосторожности и дают рекомендации о возвращении домой.

Губернатор также довел до участников совещания обновленные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Алексей Текслер поручил главам проработать с продолжающими работать крупными предприятиями вопросы обеспечения необходимых мер безопасности в рамках карантинного режима.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях, которые предусматривают увеличении штрафов за нарушение санитарных правил в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, в период карантина. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. За такие правонарушения предусмотрен штраф для граждан от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП - от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, для организаций и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Если эти правонарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер штрафа для граждан составит 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.