В челябинском зоопарке снежный барс загрыз Аида

Челябинский зоопарк сообщил о трагической гибели рысенка Аида, появившегося на свет в стенах учреждения вместе со своим братом Зевсом 16-го мая прошлого года.

В пятницу, 11-го февраля, пятнистый малыш попал в вольер снежного барса, который напал на детеныша рыси. Аид получил серьезные раны, ставшие причиной его смерти.

В зоопарке отмечают, что по факту случившегося ведется служебное расследование, выясняются обстоятельства трагедии.

Аид и Зевс – первенцы семейной пары рысей Персея и Полины и первое рысье потомство в истории челябинского зверинца: и родители-кошки, и все сотрудники учреждения относились к малышам с любовью и теплотой.

«Аид с самого детства выделялся более светлой окраской, а также открытостью и любознательностью: первым проверял новые игрушки, с большим интересом наблюдал за посетителями и проходящими мимо вольера копытными животными. Для нас это невосполнимая утрата. Пока идет расследование, мы просим не спешить с выводами и с уважением относится к чувствам сотрудников», - такой грустный пост появился сегодня, 14-го февраля, в официальной группе МКУ «Челябинский зоопарк» в ВКонтакте.