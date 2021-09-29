В Челябинской области автоинспекторы поработали пожарными и спасли женщину

В Челябинской области на пожаре автоинспекторы спасли женщину.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД региона, находясь на маршруте патрулирования в селе ХалитовеКунашакского района, старшие инспекторы полка дорожно-патрульной службы УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области старшие лейтенанты полиции Станислав Старостин, Владислав Балтагулови инспектор полка ДПС ГИБДД лейтенант полиции Никита Суханов увидели над частным сектором дым и пламя.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что горит один из домов, и сообщили о случившемся в пожарную часть. После этого они вошли в дом, чтобы исключить нахождение жильцов в горящем здании.

Обнаружив в одной из комнат женщину, госавтоинспекторы приняли меры по её спасению. Чтобы предотвратить взрыв, они вынесли из горящего дома три газовых баллона, а после отогнали стоящее в опасной близости от огня легковое транспортное средство.

Также полицейские оказали содействие в ликвидации огня прибывшей на место происшествия бригаде пожарной службы.

Благодаря слаженным действиям сотрудников ГИБДД в течение 20 минут пожар был ликвидирован, а жертв и пострадавших удалось избежать.