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В Челябинской области браконьеры, убивавшие лосей и косуль, получили реальные сроки

В Челябинской области суд вынес обвинительный приговор в отношении браконьеров, задержанных в феврале прошлого года за незаконную охоту на лосей и косуль на территории Верхнеуфалейского и Нязепетровских районов. Продолжительное время преступники занимались ночной охотой на копытных.

В пресс-службе минэкологии региона напомнили, что браконьеры применяли нарезное оружие и приборы ночного видения. Почти каждую неделю в районе дорог находили следы погрузчика-манипулятора, на котором транспортировались мертвые туши животных.

Благодаря действиям инспекторов министерства экологии и сотрудников полиции, группу браконьеров удалось задержать при перевозке особи лося и шести косуль. На скамье подсудимых оказалась группа из четырех человек. Во время процесса все подсудимые вели себя дерзко, вину не признавали и были уверены в своей безнаказанности.

Суд признал всех четверых виновными в незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору (часть вторая статьи 258 УК РФ).

Два человек приговорены к четырем годам лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режимов. Два их подельника получили условные сроки – по три с половиной года каждый.

В пользу министерства экологии региона браконьеры должны возместить ущерб в размере 960-ти тысяч рублей.

«Мы считаем вполне обоснованным данное решение суда. Браконьерство должно строго наказываться, и мы дальше продолжим работу по выявлению незаконной охоты и нарушений правил охоты. В этом году работа будет усиливаться», – подчеркнул замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Данный приговор еще не вступил в законную силу - у подсудимых есть право на обжалование в апелляционном порядке.