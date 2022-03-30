В Челябинской области ФСБ задержала сторонник неонацистской молодежной группировки «М.К.У.»

Управление ФСБ России по Челябинской области задержало сторонника нацистской группировки «М.К.У.», созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым 2000-го года рождения для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России.

Отметим, задержания представителей данной группировки прошли в 23-х регионах России. В общей сложности были задержаны 60 человек. Это стало результатом совместной работы ФСБ, МВД и СК РФ.

У задержанных (в местах их проживания) изъяты гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без разрешительных документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, содержащие переписку с основателем «М.К.У.» Красновым, с фото- и видеозаписями так называемых акций «прямого действия», инструкциями по их проведению и вовлечению новых участников в экстремистскую и террористическую деятельность неонацистской структуры.

В настоящее время принимаются процессуальные решения, сообщили в региональном УФСБ России.