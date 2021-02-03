В Челябинской области и дети, и взрослые игнорируют правила безопасного поведения на ж/д путях

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Выводы полиции

В Челябинской области и дети, и взрослые игнорируют правила безопасного поведения на ж/д путях

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте с целью предупреждения детского травматизма на объектах транспортного комплекса провели профилактические рейды на станции Аргаяш и железнодорожном перегоне «Златоуст - Начальное» ЮУЖД.

Во время рейда на станции Аргаяш инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних выявили восьмерых школьников в возрасте от восьми до 13 лет, которые находились на объекте повышенной опасности без сопровождения взрослых и пытались перейти через рельсы в неустановленных местах.

Также во время рейда на станции Аргаяш была установлена 16-летняя студентка колледжа, которая перешла рельсы в неустановленном месте. С девушкой сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу.

Во время рейдовых мероприятий на перегоне «Златоуст - Начальное» сотрудники транспортной полиции установили мужчину, который вместе с 11-летним сыном перешел через рельсы, минуя оборудованный пешеходный мост.

Свое нарушение мужчина объяснил тем, что, проходя под мостом, а не по нему, он сокращает путь. Полицейские обратили внимание южноуральца на то, что, нарушая правила на железной дороге, он подвергает риску не только себя, но и безопасность своего ребенка.

Транспортная полиция напоминает, что железная дорога – зона повышенной опасности. Переходить железнодорожные пути разрешено только в оборудованных для этого местах: по настилам, мостам, пешеходным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава.