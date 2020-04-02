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В Челябинской области мошенники оштрафовали женщину за нарушение дистанции в магазине

Происшествия
Сегодня, 15:26
Автор: 
Инна Шемаева

Жительница Челябинской области отдала двум молодым людям, которые представились полицейскими, две тысячи рублей. Они оштрафовали ее  якобы за несоблюдение дистанции в магазине. При этом удостоверений стражей порядка они ей не предъявляли. По данному факту региональный полицейский главк начал проверку.

 

В редакцию агентства "Урал-пресс-информ" обратилась жительница Челябинской области, которая сообщила, что к ней 31 марта в магазине подошли два человека, представившись сотрудниками полиции, и потребовали заплатить штраф за нарушение распоряжения губернатора Челябинской области о том, что в общественных местах южноуральцам следует соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 метра друг от друга.

"Они потребовали с меня две тысячи рублей. Я отдала им деньги. Протокол полицейские не составляли, сказали, что это штраф", - рассказала собеседница агентства.

"Данная информация проверяется. По результатам проверки будет принято решение", - сообщил начальник отделения по взаимодействию со средствами массовой информации регионального полицейского главка Григорий Макеев.

В административное законодательство Российской Федерации в связи с ситуацией по коронавирусу внесены изменения. В частности, Федеральным законом от первого апреля № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» статья 6.3 дополнена частями 2 и 3, которые наделяют должностных лиц органов внутренних дел и сотрудников Роспотребнадзора полномочиями составлять протоколы за их нарушение. Рассмотрение данных материалов и принятие по ним решений отнесено к компетенции районных судов.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", 31 марта, губернатор региона Алексей Текслер подписал распоряжение, обязывающее южноуральцев находиться по месту прописки или пребывания и воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Исключением являются случаи обращения за экстренной помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Допускается передвижение по улицам для осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с распоряжением. Выход из дома также допускается при необходимости следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не была ограничена, выноса отходов и выгула домашних питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Согласно документу, в общественном месте южноуральцам следует соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 метра друг от друга.

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Автор: 
Инна Шемаева
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