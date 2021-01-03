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В Челябинской области мужчина фейерверком поджег елку на городской площади

В воскресенье, третьего января, в Миньяре (Челябинская область) пожарным пришлось тушить главную ель на городской площади. Причиной пожара стал фейерверк, который 39-летний мужчина запустил рядом с символом Нового года.

Сообщение о вспыхнувшей елке в Ашинском районе на пункт пожарной связи 10 пожрано-спасательного отряда поступило в 14.03. Первыми к новогоднему дереву прибыл караул 120 пожарной части, расположенной рядом с центральной городской площадью. Через минуту огнеборцы локализовали пожар. А в 14.07 была объявлена ликвидация открытого горения.

После тушения огня сотрудники госпожнадзора выяснили, что елка вспыхнула из-за запущенного вблизи дерева фейерверка.

«В результате чего загорелась одна из новогодних игрушек (площадь – 0,2 квадратных метра). В итоге огнем была повреждена верхняя часть ели», - рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

В тушении елки от МЧС задействовали пять человек и две единицы техники. Пострадавших нет.

Фото: vk.com, «Подслушано Миньяр»