30.05.2023
Восемь БПЛА были задействованы в террористической атаке по объектам Москвы
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Братьев Кашириных
30.05.2023
В Челябинске в День защиты детей откроется выставка коллекционных игрушек
30.05.2023
Челябинский цинковый завод запускает профориентационную программу
30.05.2023
В Челябинской области моряки Росгвардии провели задержание условных диверсантов
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
01.05.2023
Первого мая в Челябинской области на пожарах погибли два человека
05.03.2023
В Кыштыме на пожаре погиб хозяин частного дома
28.11.2021
В Челябинске на пожаре в доме на Российской погиб человек
16.08.2021
В Челябинске на пожаре в доме на Российской погиб человек
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023