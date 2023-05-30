В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах

В ГУ МЧС России по Челябинской области бьют тревогу: в регионе начался рост числа пострадавших на пожарах. Только за вчерашние сутки, 29 мая, на Южном Урале произошло четыре огненных ЧП, где два человека получили ожоги, одна женщина отравилась угарным газом и еще один человек погиб.

В СНТ «Металлург-2» Магнитогорска пенсионерка 1937 года рождения в этот очень жаркий день стала сжигать мусор у дороги. Порыв ветра – и пламя охватило дачный домик. Пожилая женщина, пытаясь побороть стихию самостоятельно, получила ожоги. Была госпитализирована в городскую больницу Магнитогорска.

В поселке Вахрушево Копейска в понедельник, 29 мая, в результате неосторожного обращения с огнем вспыхнула хозпостройка на улице Декабристов. Ожоги получила хозяйка домовладения, женщина 1952 года рождения, также доставленная в больницу.

В поселке Ключи Чебаркульского района из-за неосторожности при курении случился пожар в однокомнатной квартире по улице Совхозной – женщина 1976 года рождения отравилась продуктами горения и была доставлена в больницу.

В Коркино в результате возгорания в частном деревянном доме по улице Пугачева погиб мужчина 1952 года рождения. Пожар здесь начался из-за неосторожного обращения с огнем.

С начала 2023 года жертвами огненной стихии на Южном Урале стали 95 человек, еще 92 получили травмы, озвучили тревожную статистику в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.