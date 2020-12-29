В Челябинской области – новый случай бешенства.
Мертвую лису в поселке Дружный Кунашакского района обнаружили в конце декабря. Как оказалось, причиной гибели дикого животного стал смертельный вирус.
Распоряжением правительства Челябинской области «Об установлении ограничительных мероприятий по бешенству животных» в данном населенном пункте введен карантин.
Также карантинные мероприятия действуют в поселке Бобровка Троицкого района, где неделей ранее также была обнаружена бешеная лиса.
В канун нового года карантин по бешенству животных отменен в трех населенных пунктах: в селе Аргаяш, где от бешенства погибла кошка, в селе Кузнецкое Аргаяшского района и в поселке Остроленский Нагайбакского района (в обоих населенных пунктах жертвами бешенства стали собаки).
Как сообщила пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль, всего с начала года на территории Челябинской области выявлено 67 случаев бешенства животных в 64-х неблагополучных пунктах, что ниже прошлогодних показателей: в 2019-м на Южном Урале было зарегистрировано 72 случая бешенства животных в 66-ти неблагополучных пунктах.