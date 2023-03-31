В Челябинской области полиция задержала заезжих мошенниц, «снимавших порчу» за деньги

Полицейские Челябинской области задержали двух женщин, подозреваемых в серии мошенничеств. Как оказалось, злоумышленницы, «снимавшие поручу» за вознаграждение, - жительницы других регионов.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, к 86-летней пенсионерке из поселка Красногорский Еманжелинского района и 74-летней жительнице Златоуста на улице подошли незнакомки, спросив пожилых женщин о возможном съеме жилья. Между делом мошенницы убедили доверчивых пенсионерок в том, что на них и их родственницах - порча и болезни, от которых они могут избавить. Для этого злоумышленницы провели с потерпевшими «ритуал», для чего - что совершенно не удивительно – понадобились деньги и золотые украшения.

Сотрудники уголовного розыска незамедлительно отреагировали на поступившие сообщения. К установлению личностей мошенниц подключились коллеги из управления уголовного розыска регионального главка МВД. Ориентировки были переданы наружным нарядам Госавтоинспекции. В результате комплекса мероприятий на трассе в Сосновском районе был остановлен автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Ими оказались жительницы Кировской области и Пермского края, 1982 и 1987 годов рождения.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

У оперативников есть основания полагать, что от действий женщин пострадали и другие люди.

«Если вам знакомы подозреваемые, обратитесь в полицию!» - призывают в региональном полицейском главке.