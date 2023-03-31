31.03.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №12 и 17 изменят свои маршруты
31.03.2023
В Челябинской области полиция задержала заезжих мошенниц, «снимавших порчу» за деньги
31.03.2023
В Челябинске отремонтируют проспект Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга
30.03.2023
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о смертельном наезде автопоезда на челябинца
30.03.2023
Педагог из Челябинска полетела в Москву, чтобы взять для мошенников кредиты на 1,3 миллиона рублей
30.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 марта (18+)
В Челябинской области полиция задержала заезжих мошенниц, «снимавших порчу» за деньги
Правоохранительные органы подозревают серию преступлений с участием дамского дуэта
30.03.2023
Педагог из Челябинска полетела в Москву, чтобы взять для мошенников кредиты на 1,3 миллиона рублей
14.03.2023
Мошенница из Аши под видом соседки занимала у пенсионерок деньги, оставляя в залог банки с медом
10.03.2023
Аферисты не дали магнитогорцу вырастить манго в родном городе
09.03.2023
Челябинская пенсионерка отдала неизвестным три миллиона рублей после звонка «полицейского»
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023