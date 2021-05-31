В Челябинской области предприятие заплатило 16 миллионов за сброс стоков

В Челябинской области МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей Трехгорного» заплатило более 16 миллионов рублей за сброс загрязняющих стоков после ареста машин и спецтранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП региона.

Многомиллионная сумма была взыскана по иску Уральского межрегионального управления Роспотребнадзора.

«Принудительное взыскание с МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей Трехгорного» более 16 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, причиненного водному объекту вследствие сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод, было возложено на Трехгорное отделение судебных приставов», - рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Приставы обратили взыскание на счета организации, ограничили в регистрационных действиях имущества должника, арестовали четыре автомобиля и спецтранспорт: два экскаватора, автокран и легковой автомобиль ГАЗ 31105 «Волга».

Руководителю МУП также пришло предупреждение об уголовной ответственности о неисполнении приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ).

Организация оперативно и в полном объеме заплатила 16 миллионов рублей за ущерб водному объекту. Деньги поступили в бюджет, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.