В Челябинской области робот-пылесос учинил пожар

В Аше Челябинской области из-за пожара из пятиэтажного дома огнеборцы вывели на свежий воздух 16 жильцов. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. По предварительным данным, возгорание случилось из-за электроприбора.

В квартире на четвертом этаже загорелись вещи и мебель. Прибывшие пожарные потушили огонь на площади 20 квадратных метров.

«В ходе тушения данного пожара сотрудниками МЧС с помощью спаскомплектов было спасено 16 человек, включая двоих детей. Самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе двое детей», - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Погибших нет. Но на пожаре пострадали три человека, в том числе и пятилетняя девочка. Они получили ожоги первой степени. Пострадавшие, которых осмотрели медики, от госпитализации отказались.

Предварительная причина пожара – работавший робот пылесос. На месте работает испытательная пожарная лаборатория, сотрудники которой установят точную причину возгорания.

В тушении огня задействовали 20 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и четыре единицы техники.