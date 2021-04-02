В Челябинской области с начала года бешенство выявлено у десяти кошек и собак

В Челябинской области с начала 2021-го года бешенство выявлено у пяти кошек и пяти собак, а также у 13-ти лис.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль, всего с начала года на Южном Урале выявлено 24 случая бешенства (смертельно опасное заболевание не обошло и крупный рогатый скот), из них пять – в марте. Неблагополучными по бешенству признаны 23 населенных пункта.

По словам Татьяны Нахтигаль, Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно неблагополучной по бешенству животных. В 2020-м году было зарегистрировано 68 случаев бешенства в 65-ти неблагополучных пунктах, в 2019-м году - лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания бешенством (неблагополучными было признано 67 территорий).

Пик заболеваемости в Челябинской области пришелся на 2010-й и 2013-й годы, когда было зафиксировано 210 и 227 случаев бешенства соответственно. В 2011-м и 2012-м годах было зарегистрировано 148 и 145 случаев бешенства.

Самый низкий показатель пришелся на 2016-й и 2017-й годы, когда от бешенства погибло, соответственно, 31 и 45 животных. В остальные годы (2014-й, 2015-й, 2018-й и 2019-й годы) эта цифра варьировалась в пределах 70-ти случаев.

Что касается ситуации в России, то в марте 2021-го года в стране зарегистрировано 179 случаев бешенства среди животных. Лидируют по количеству выявленных случаев бешенства в марте республика Хакасия, Красноярский край, Тюменская, Волгоградская, Саратовская, Пензенская, Нижегородская, Астраханская, Владимирская и Самарская области.

К регионам с высокой выявляемостью бешенства эксперты отнесли Челябинскую и Ярославскую области.

Наибольшее количество случаев бешенства в стране выявлено у лис – 87, что связано с сезонным поведением этих животных: у лис весной начинается гон, во время которого самцы наносят друг другу укусы и таким образом передают вирус. Также в марте обнаружено 44 зараженных бешенством собаки и 17 кошек.

Россельхознадзор напоминает, что к бешенству восприимчивы и сельскохозяйственные животные. Самое опасное, что бешенство смертельно опасно для человека. Так, 25-го марта 2021-го года в Волгоградской области 60-летняя женщина заразилась бешенством от своей домашней кошки и умерла.

Вирус бешенства передается со слюной от больных животных, при укусе или попадании на поврежденные участки кожи. Распознать заболевание у питомца позволит его необычное поведение. Это может быть беспричинное беспокойство, повышенная чувствительность к свету и шуму, агрессия.

Основной метод профилактики этого вируса у животных – вакцинация. Диких зверей иммунизируют с помощью оральных вакцин, их разбрасывают в местах обитания плотоядных в виде приманок. Домашних и сельскохозяйственных животных вакцинируют подкожно или внутримышечно.

Кошек и собак ветврачи рекомендуют прививать от бешенства не реже одного раза в год.