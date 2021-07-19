В Челябинской области сотрудники ГИБДД выявили 250 нетрезвых водителей

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области в период с 16 по 18 июля выявили 250 водителей, находившихся за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

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К административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования были привлечены 217 водителей. За данное нарушение автомобилисты будут подвергнуты наказанию в виду лишения прав на срок до двух лет и административному штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Также было выявлено 33 водителя, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно. Они будут привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Автомобилистам грозит лишение свободы на срок до двух лет.

За управление транспортным средством водителями, не имеющими права на управление, к административной ответственности были привлечены 196 человек.

Ранее, 16 июля, на трассе Аргаяш-Новогорный-ТЭЦ произошло ДТП со смертельным исходом. Мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ 2109, находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. На закруглении автодороги он не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель и пассажир автомобиля получили травмы, пассажирка от полученных травм скончалась в больнице.

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.