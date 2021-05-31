В Челябинской области спасатели искали туриста, пока тот отдыхал дома

В Челябинской области спасатели до двух часов ночи искали туриста, который заблудился в районе горы Ицыл. Мужчина же во время его поисков отдыхал дома, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.

В минувшие выходные 39-летний мужчина потерял ориентировку в горно-таежной местности во время прогулки в районе горы Ицыл. До 12 часов ночи он пытался самостоятельно найти дорогу. А потом обратился к спасателям, но телефонная связь оборвалась.

«Поисковая группа Миасского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области обследовала район от поселка Михеевка до горы до двух часов ночи. Пока оперативным дежурным не удалось дозвониться до потерпевшего, который, как оказалось, уже отдыхал дома», - рассказали в Поисково-спасательной службе региона.

В Карталинском районе 30 мая в поселке Запасное молодые люди искали девушку, которая ушла утром в неизвестном направлении. Когда на одном из участков железной дороги нашли её телефон – обратились за помощью к спасателям. В 14 часов поиски были остановлены – пропавшая вернулась самостоятельно.

В этот же день спасатели эвакуировали 33-летнего туриста, которому стало плохо во время похода по Таганаю. Ослабшего мужчину на квадроцикле доставили до Центральной усадьбы и передали медикам скорой медицинской помощи.