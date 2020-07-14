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В Челябинской области стали меньше убивать и грабить

Происшествия
Сегодня, 15:44

В Челябинской области сократилось количество убийств, краж и грабежей. Этому поспособствовали профилактические меры, которые принимаются южноуральскими полицейскими

Итоги работы полиции Челябинской области за первое полугодие 2020 года озвучил начальник ГУ МВД России по региону Андрей Сергеев.

Он сообщил, что в результате принятых профилактических мер снизилось на 30% (до 87) количества убийств, на 10 % (до 321) – фактов причинения тяжкого вреда здоровью. С целью предупреждения совершения более тяжких преступлений инициативно пресечено 5067 фактов причинения вреда здоровью, побоев и угроз убийством. Меньше на 7,4% (до 11421) зарегистрировано краж, в том числе на 21,5 % (до 461) квартирных, а также на 13,8% (до 1153) – грабежей, на 21,6% (до 91) разбоев.

«За 6 месяцев 2020 года сотрудниками полиции обеспечена охрана общественного порядка и общественной безопасности при проведении 1943 массовых мероприятий, в числе которых публичные общественно-политические, культурно-массовые и спортивные. Благодаря слаженной и грамотной работе сотрудников полиции групповых нарушений общественного порядка не допущено», - отметил Андрей Сергеев.

В результате целенаправленных мер по защите экономики возросло количество задокументированных противоправных деяний в приоритетных сферах экономической деятельности, в том числе связанных с управлением и эксплуатацией жилого и нежилого фонда, сельскохозяйственной деятельностью и охотой, в сфере страхования и оказания транспортных услуг.

Также сотрудниками полиции пресечено 3483 наркопреступлений. Из незаконного оборота органами внутренних дел изъято 104,4 (+63%) килограмма наркотических средств.

Отдельного внимания заслуживает проводимая работа полиции по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Решение приоритетных задач позволило стабилизировать состояние аварийности и сократить на 12% (до 1614) количество дорожно-транспортных происшествий, на 12,8% (2092) пострадавших в них людей. В рамках выступления отмечено, что на 16,8% снизилось число ДТП с участием детей, на 11,9% совершенных по вине водителей, в том числе на 2,6% находившихся в состоянии опьянения», - добавил Сергеев.

За невыполнение установленных требований в сфере обеспечения безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечено 1792 должностных и юридических лиц дорожных и автотранспортных предприятий. Сотрудниками ГИБДД области выявлено более 673 тысячи нарушений правил дорожного движения. В суды направлено около 24 тысяч материалов о нарушениях.

 

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