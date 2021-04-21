21.04.2021
В Москве задержали челябинца, похитившего 76 миллионов рублей
21.04.2021
Челябинская область готовится к посевной
21.04.2021
В Челябинской области в лобовом ДТП погиб житель Казани
21.04.2021
К ситуации с загрязненной водой в Увельском районе подключились общественники
21.04.2021
В челябинском сквере откроется выставка «Коллективный урбанизм» парижского музея
20.04.2021
ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки
В Челябинской области в лобовом ДТП погиб житель Казани
16.04.2021
Четверо погибли: в Ханты-Мансийском округе автомобиль южноуральца попал в ДТП
14.04.2021
В результате аварии с маршруткой в Челябинске два человека госпитализированы с переломом позвоночника
12.04.2021
Глава поселения из Красноармейского района написал заявление об увольнении после пьяного ДТП
09.04.2021
Водителя, насмерть сбившего челябинку на переходе, отправили в СИЗО
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021
Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты
19.04.2021
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021