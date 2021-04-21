В Челябинской области в лобовом ДТП погиб житель Казани

В Ашинском районе на трассе Москва-Челябинск водитель, управляя машиной Chevrolet Cruze, совершил лобовое столкновение с автомобилем Great Wall под управлением жителя Казани. В аварии один человек погиб, еще двоих госпитализировали в больницу, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Смертельная авария случилась 19 апреля в 22.25 на 1553 километре автодороги Москва-Челябинск. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze выехал на полосу встречного движения (выезд на данном участке разрешен) и врезался во встречную машину Great Wall. Последняя от удара вылетела в кювет и опрокинулась.

58-летний водитель Great Wall, который вместе с попутчиками возвращался домой, в Казань, погиб на месте. Один из его пассажиров – 28 летний мужчина – получил ранения. Его увезли в больницу.

«Водитель автомобиля Chevralet, житель города Уфа, получил телесные повреждения, госпитализирован. По данным Госавтоинспекции, водитель Chevrolet привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ два раза», - озвучили в УГИБДД региона.

Водитель Chevrolet Cruze направлялся в Челябинск, жители Казани ехали домой.