В Челябинской области водитель большегруза уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в районе поселка Витаминный (на 1825 километре) сегодня, 30 мая, столкнулись три большегруза. Есть погибший.

По данным областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Skania пробил дорожное ограждение, выехал на встречную полосу, где столкнулся по касательной с одним из большегрузов, а затем совершил лобовое столкновение со вторым грузовиком.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Skania с полуприцепом, мужчина 1966 года рождения, уснул за рулем», - сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В результате аварии погиб водитель автомобиля «Ман». Виновник ДТП получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

На месте смертельной аварии сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочные действия, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.