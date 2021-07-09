В Челябинской области введен режим ЧС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел на территории региона режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Такое решение было принято в связи с лесными пожарами в Карталинском и Нагайбакском районах и угрозой населению (в поселке Джабык огонь перекинулся на жилые дома, людей экстренно эвакуируют). Ситуацию сильно осложняет ураганный ветер, при котором пламя распространяется с невероятной быстротой.

Как поясняют власти, особый правовой режим вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций.

По данным на час дня девятого июля, на территории Челябинской области продолжали действовать три очага природных пожаров на общей площади 4800 гектара (один очаг - на территории Нагайбакского района на площади две тысячи гектаров, два очага - в Карталинском районе – на площади тысяча и 1800 гектаров).

Сохраняется угроза четырем населенным пунктам: Карталинский район, поселок Новокаолиновый (232 частных жилых дома, в которых проживает 1324 человек, в том числе 257 детей, есть школа и детский сад); Карталинский район, поселок Джабык (329 частных жилых домов, в которых проживает 738 человек, в том числе 215 детей, есть детский сад и школа); - Карталинский район, поселок Запасное (152 частных жилых дома, в которых проживает 318 человек, в том числе 87 детей, есть детский сад), Нагайбакский район, село Париж (семь многоквартирных двухэтажных домов и 818 частных жилых домов, в которых проживает 1712 человек, в том числе 315 детей, есть фельдшерско-акушерский пункт, дворец культуры, два детских сада и школа).