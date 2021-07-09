Огонь перекинулся на дома жителей поселка Джабык, на помощь людям летит ИЛ-76

Ситуация в Карталинском районе (Челябинская область) сегодня днем, девятого июля, накаляется – только что в правительстве региона сообщили, что огонь перекинулся с лесного массива на жилые дома жителей поселка Джабык.

Быстрому распространению пламени способствует сильный шквалистый ветер.

Эвакуация селян продолжается (напомним, около двух часов дня ос станции Карталы за ними выехал поезд с четырьмя вагонами, способный вместить сто человек), а еще раньше – два автобуса ПАЗ.

На ликвидацию пожара дополнительно направлен борт Ил-76 МЧС России и группировка пожарных и спасателей в количестве 150 человек и 19 единиц техники.

Напомним, ранее самолет БЕ-200 в районе поселка Джабык совершил четыре сброса воды объемом 36 тонн. Получается, эта мера не помогла.

Пострадавшим в результате лесных пожаров жителям Карталинского района поможет полиция. Начальник ГУ МВД Челябинской области Андрей Сергеев распорядился оказать всяческое содействие людям в восстановлении документов в случае их уничтожения или утраты.

«В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Карталинском районе из-за распространения лесных пожаров органами внутренних дел принимаются все необходимые меры, направленные на оказание помощи жителям пострадавших населенных пунктов», - сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

В частности, Андрей Сергеев в соответствии с законодательством принял решение о безвозмездном документировании физических лиц паспортами граждан России, водительскими удостоверениями и документами на транспортные средства в случае их утраты или приведения в непригодность в результате последствий ЧС.

Пострадавшие карталинцы по вопросам восстановления паспорта могут обратиться в УВМ ГУ МВД области по номерам телефонов: 8 (351) 239-09-65 (горячая линия), 239-08-08, 239-10-55, 8-999-371-26-81 и подразделения по вопросам миграции МО МВД России «Карталинский» 8 (3513) 32-04-87, 32-05-21, а также к начальнику подразделения Михаилу Васильевичу Путько по телефону: 8-999-371-06-28. Звонки принимаются круглосуточно.

По вопросам восстановления водительских удостоверений и документов на транспортные средства можно обращаться по адресу: Карталы, улица Славы, дом 15-Б, кабинет №7. Прием граждан организован в будни и выходные дни.

При необходимости можно обратиться к врио начальника РЭО ГИБДД МО МВД России «Карталинский» Алексею Николаевичу Торшину по телефону: 8-902-891-64-43.