В Челябинской области за поджог поля рядом с заказником задержана компания школьников

В Челябинской области компания школьников подожгла поле в Красноармейском районе, рядом с территорией Бродокалмакского заказника. Подростков-вредителей задержали специалисты ОГУ "Особо охраняемые природные территории".

Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, пожар хулиганы устроили вчера, 28-го апреля. Огонь, разгоревшийся на площади около одного гектара, оперативно потушила лесная охрана. Кроме того, были зафиксированы возгорания на территории самого заказника.

"Во вторник на территории Бродоколмакского заказника специалисты десятого участка ООПТ обнаружили два возгорания - горели лесные насаждения и поле. Оба пожара удалось оперативно потушить. Площадь пострадавшей территории составила около двух гектаров. Кроме того, во время рейдового мероприятия сотрудники государственного учреждения обнаружили группу школьников, которые поджигали территорию сельскохозяйственного назначения. Пожар был оперативно потушен специалистами Главного управления лесами, до территории заказника он не дошел", - сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Он добавил, что как только будет установлена сумма причиненного ущерба, родителей подростков привлекут к ответственности.

Специалисты призывают жителей быть максимально осторожными, находясь на природе в пожароопасный период, и не забывать, что их халатность может привести к возникновению пожаров.