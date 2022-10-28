В Челябинской области задержан 17-летний лихач

Вечером в Миассе (Челябинская область) инспекторы ГИБДД обратили внимание на ВАЗ, водитель которого при виде их поспешил скрыться в обратном направлении.

Началась погоня, во время которой лихач выскочил на встречную полосу, вынудив полицейских стрелять. С пробитым колесом машина заехала в тупик и остановилась. Водитель и пассажир пытались убежать, но были задержаны.

Оказалось, что за рулем сидел 17-летний подросток, не имеющий водительских прав. Он без спроса взял машину отца, который недавно её купил и не успел поставить на учёт.

В отношении несовершеннолетнего молодого человека составлено четыре протокола об административных правонарушениях.