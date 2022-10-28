28.10.2022
В Челябинской области задержан 17-летний лихач
28.10.2022
В Копейске ребенок получил травму в игровой комнате
28.10.2022
Дознавателя из Кременкуля осудили за взятку
28.10.2022
Врач в Челябинской области должен получать 80,8 тысячи рублей, медсестры и санитарки - 40,4 тысячи
28.10.2022
На Шершневской плотине установили дополнительные знаки о запрете движения большегрузов
28.10.2022
Магнитогорск встретил друзей из ДНР
В Челябинской области задержан 17-летний лихач
Взял у отца новую машину без спроса и получил пулю в колесо и четыре протокола о нарушении правил
14.10.2022
Волонтеры и сотрудники ЮУГМУ учат госавтоинспекторов оказывать первую помощь
26.09.2022
Сотрудников ГИББД перевели на усиленный режим несения службы
23.09.2022
Саткинским полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителя
13.09.2022
А воз и ныне там: ситуация с пробками в Ленинском районе не изменилась
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022